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Кремль намекает на ядерное оружие, если Украина будет освобождать свои земли после "референдумов"

Алена МазуренкоПятница, 23 сентября 2022, 14:05
Кремль намекает на ядерное оружие, если Украина будет освобождать свои земли после референдумов
ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае наступления Украины на оккупированные украинские территории, где проходят так называемые "референдумы", в их отношении "будет действовать конституция России".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости" 

Дословно: "Безусловно. В отношении этих территорий сразу начнёт действовать Конституция РФ. И все предельно четко на этот счёт".

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Детали: По его словам, Россия будет рассматривать попытки Украины вернуть оккупированные земли после так называемого "референдума" как атаку на территорию РФ.

Почему это важно: Таким образом РФ пытается запугать мир и Украину ядерным оружием. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в посягательство на "территорию РФ" оправдывает применение ядерного оружия и, по словам Путина, "это не блеф". 

США, Украина и другие союзники воспринимают всерьёз заявления российского диктатора, однако не видят предпосылок к применению РФ ядерного оружия.

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Темы: РосcияУкраинаоккупацияядерное оружие
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