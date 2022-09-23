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Дуда - Росії: У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети

"Європейська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 14:47

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то може очікувати відповіді від США і виключення з цивілізованого світу.

Про це Дуда заявив у Нью-Йорку, куди він прибув для участі у Генасамблеї ООН, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Сполучені Штати є великою ядерною державою, найбільшою військовою державою у світі, і те, що Сполучені Штати сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою для Росії", - сказав Анджей Дуда.

Він підкреслив, що "в США також є кнопки, які запускають ядерні ракети".

"Якщо Росія порушить усі табу і проти держави, яка не має ядерної зброї і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, якщо проти цієї держави буде застосовано тактичну ядерну зброю, Росія може очікувати відповіді", - додав польський президент.

Дуда заявив, що президент РФ Владімір Путін та його оточення знають, що "застосування будь-якого, навіть тактичного ядерного заряду проти держави, яка не має ядерної зброї, поставить цих панів за межі будь-якої світової політики".

"Це не тільки загроза кримінальних трибуналів і відповідальності та можливого тривалого позбавлення волі, а просто виключення з цивілізованого світу їх і Росії, поки вони стоять на її чолі", - пояснив він.

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Офіційні особи США активізували зусилля на Генеральній асамблеї ООН на цьому тижні, щоб утримати Росію від застосування ядерної зброї.

Держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи у четвер на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що "безрозсудні ядерні загрози Росії мають бути негайно припинені".

Дивіться також відео на YouTube-каналі "ЄП": Що буде у разі ядерного удару РФ? Яку відповідь США та колективний Захід дадуть Путіну?

Теми: СШАРосіяДуда
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