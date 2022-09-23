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Дуда - России: В США также есть кнопки, запускающие ядерные ракеты

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 14:47

Президент Польши Анджей Дуда считает, что если Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины, то может ожидать ответ от США и исключение из цивилизованного мира.

Об этом Дуда заявил в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в Генассамблее ООН, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

"Соединенные Штаты являются большим ядерным государством, крупнейшим военным государством в мире, и то, что Соединенные Штаты воспринимают эту российскую угрозу серьезно, также представляет угрозу для России", - сказал Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что "в США также есть кнопки, запускающие ядерные ракеты".

"Если Россия нарушит все табу и против государства, не имеющего ядерного оружия и сегодня защищающего свою территорию, используя лишь обычное оружие, если против этого государства будет применено тактическое ядерное оружие, Россия может ожидать на ответ", - добавил польский президент.

Дуда заявил, что президент РФ Владимир Путин и его окружение знают, что "применение любого, даже тактического ядерного заряда против не имеющего ядерного оружия государства поставит этих господ за пределы любой мировой политики".

"Это не только угроза уголовных трибуналов и ответственности и возможного длительного лишения свободы, а просто исключение из цивилизованного мира их и России, пока они стоят в её главе", - пояснил он.

ВИДЕО ДНЯ

Официальные лица США активизировали усилия на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе, чтобы удержать Россию от применения ядерного оружия.

Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совбеза ООН, заявил, что "безрассудные ядерные угрозы России должны быть немедленно прекращены".

Смотрите также видео на YouTube-канале "ЕП": Что будет в случае ядерного удара РФ? Какой ответ США и коллективный Запад дадут Путину?

Темы: СШАРосcияДуда
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