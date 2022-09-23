Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині схопили віцемера Вовчанська: здавала окупантам патріотів та військових

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 14:54
Фото: СБУ

В деокупованій Харківській області затримали першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з російськими окупантами, а також 2 місцевих мешканців з загонів так званої "народної міліції".

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури, СБУ

Дослівно: "У рамках оперативного відпрацювання територій Харківщини, звільнених від окупантів, затримано трьох осіб – двох чоловіків, які вступили до лав "народної міліції" в Куп’янську, та першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з представниками РФ".

 

Деталі: Аештована під час окупації міста брала участь у нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним "головою тимчасової цивільної адміністрації". Вона забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у вирішенні питань щодо їх поселення і надавала техніку для будівництва фортифікаційних споруд.

Крім того, жінка передавала представникам загарбників списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.

 

Двоє затриманих, 36-річний та 31-річний чоловіки добровільно подали заяви до лав так званої "народної міліції" на посади "патрульних". Однак їх кар’єра "правоохоронців" швидко завершилась. Їх заарештовано та повідомлено про підозру.

Теми: деокупаціяХарківська областьвійнаУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський озвучив свою "формулу миру": у ній 5 пунктів

Україна позбавила посла Ірану акредитації через удари іранських безпілотників

Абрамович був посередником на переговорах про обмін полоненими - Bloomberg

Президент Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН

фото, доповнено від 18:02В Ізюмі закінчили ексгумацію – підняли 447 тіл, серед них багато жінок, є діти

відео ЗСУ збили Су-25 і 6 російських дронів-камікадзе

Усі новини...
деокупація
Жителів Харківщини просять поки не повертатися: люди підриваються на мінах
Репетиція апокаліпсису. Як змінилося життя Харкова після контрнаступу ЗСУ
На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін
Останні новини
05:20
У Франції розслідують сім справ про злочини, скоєні щодо французів в Україні
04:22
Ворог вдарив по Запоріжжю – ушкоджено житловий будинок, є постраждалі
04:07
ЗСУ приземлили російський Мі-8 і уразили три осередки ворога – ОК "Південь"
03:42
Ірландія розгляне можливість прийому росіян-ухилянтів, але пріоритет – за українцями
02:45
Росіяни вдарили по прикордонних громадах Сумщини, 140 прильотів
01:52
Зеленський: "Я шокований. Ізраїль нам нічого не дав"
01:27
"Будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" – лідери G7 про "референдуми"
00:58
США пригрозили Росії важкими і швидкими санкціями в разі анексії
00:20
Україні є що запропонувати для захисту людей від голоду – Зеленський
00:12
Зеленський озвучив свою "формулу миру": у ній 5 пунктів
Усі новини...