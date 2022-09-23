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На Харківщині схопили віцемера Вовчанська: здавала окупантам патріотів та військових

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 14:54
На Харківщині схопили віцемера Вовчанська: здавала окупантам патріотів та військових
Фото: СБУ

В деокупованій Харківській області затримали першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з російськими окупантами, а також 2 місцевих мешканців з загонів так званої "народної міліції".

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури, СБУ

Дослівно: "У рамках оперативного відпрацювання територій Харківщини, звільнених від окупантів, затримано трьох осіб – двох чоловіків, які вступили до лав "народної міліції" в Куп’янську, та першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з представниками РФ".

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Деталі: Аештована під час окупації міста брала участь у нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним "головою тимчасової цивільної адміністрації". Вона забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у вирішенні питань щодо їх поселення і надавала техніку для будівництва фортифікаційних споруд.

Крім того, жінка передавала представникам загарбників списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.

 

Двоє затриманих, 36-річний та 31-річний чоловіки добровільно подали заяви до лав так званої "народної міліції" на посади "патрульних". Однак їх кар’єра "правоохоронців" швидко завершилась. Їх заарештовано та повідомлено про підозру.

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Теми: деокупаціяХарківська областьвійнаУкраїна
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