На Харківщині схопили віцемера Вовчанська: здавала окупантам патріотів та військових

В деокупованій Харківській області затримали першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з російськими окупантами, а також 2 місцевих мешканців з загонів так званої "народної міліції".

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури, СБУ

Дослівно: "У рамках оперативного відпрацювання територій Харківщини, звільнених від окупантів, затримано трьох осіб – двох чоловіків, які вступили до лав "народної міліції" в Куп’янську, та першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з представниками РФ".

Деталі: Аештована під час окупації міста брала участь у нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним "головою тимчасової цивільної адміністрації". Вона забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у вирішенні питань щодо їх поселення і надавала техніку для будівництва фортифікаційних споруд.

Крім того, жінка передавала представникам загарбників списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.

Двоє затриманих, 36-річний та 31-річний чоловіки добровільно подали заяви до лав так званої "народної міліції" на посади "патрульних". Однак їх кар’єра "правоохоронців" швидко завершилась. Їх заарештовано та повідомлено про підозру.