На Харьковщине схватили вице-мэра Волчанска: сдавала оккупантам патриотов и военных

В деоккупированной Харьковской области задержали первую заместительницу Волчанского городского головы, которая сотрудничала с российскими оккупантами, а также 2 местных жителей из отрядов так называемой "народной милиции".

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, СБУ

Дословно: "В рамках оперативной отработки территорий Харьковщины, освобожденных от оккупантов, задержаны три человека - двое мужчин, которые вступили в ряды "народной милиции" в Купянске, и первый заместитель Волчанского городского головы, которая сотрудничала с представителями РФ".

Детали: Арестованная во время оккупации города участвовала в совещаниях совместно с оккупантами и самопровозглашенным "главой временной гражданской администрации". Она обеспечивала российских военных питанием, помогала в решении вопросов по их поселению и предоставляла технику для строительства фортификационных сооружений.

Кроме того, женщина передавала представителям захватчиков списки патриотически настроенных граждан, участников АТО/ООС и проукраинских организаций.

Двое задержанных, 36-летний и 31-летний мужчины добровольно подали заявления в ряды так называемой "народной милиции" на должности "патрульных". Однако их карьера "правоохранителей" быстро завершилась. Они арестованы, им сообщено о подозрении.