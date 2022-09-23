Одесу атакували дронами-камікадзе з моря: є загиблий
П'ятниця, 23 вересня 2022, 16:03
Після того як над Одесою помітили ворожий безпілотник, у місті повідомляють про вибухи.
Джерело: Суспільне, "Одеса.Офіційно"
Деталі: У місті помітили дим. Під час тривоги над Одесою помітили дрон. Ймовірно, іранського виробництва.
Згодом в ОК "Південь" повідомили, що Одесу атакували дронами-камікадзе з моря.
Дослівно: "Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею боряться рятувальні служби.
Загинула одна цивільна особа".
Один "Шахід-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони.
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