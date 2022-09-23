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Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря: есть погибший

Алена МазуренкоПятница, 23 сентября 2022, 16:03
Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря: есть погибший

После того как над Одессой заметили вражеский беспилотник, в городе сообщают о взрывах.

Источник: Суспільне, "Одеса.Офіційно"

Детали: В городе заметили дым. Во время тревоги над Одессой заметили дрон. Вероятно, иранского производства.

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Позже в ОК "Юг" сообщили, что Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря.

Дословно: "Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы.
Погибло одно гражданское лицо".

Один "Шахид-136" сбит над морем силами противовоздушной обороны".

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Темы: Одессабеспилотникивзрыв
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