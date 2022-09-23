Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря: есть погибший
Пятница, 23 сентября 2022, 16:03
После того как над Одессой заметили вражеский беспилотник, в городе сообщают о взрывах.
Источник: Суспільне, "Одеса.Офіційно"
Детали: В городе заметили дым. Во время тревоги над Одессой заметили дрон. Вероятно, иранского производства.
Позже в ОК "Юг" сообщили, что Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря.
Дословно: "Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы.
Погибло одно гражданское лицо".
Один "Шахид-136" сбит над морем силами противовоздушной обороны".
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