Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря: есть погибший

После того как над Одессой заметили вражеский беспилотник, в городе сообщают о взрывах.

Источник: Суспільне, "Одеса.Офіційно"

Детали: В городе заметили дым. Во время тревоги над Одессой заметили дрон. Вероятно, иранского производства.

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Позже в ОК "Юг" сообщили, что Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря.

Дословно: "Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы.

Погибло одно гражданское лицо".

Один "Шахид-136" сбит над морем силами противовоздушной обороны".