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Комісія ООН підтвердила скоєння Росією воєнних злочинів в Україні

П'ятниця, 23 вересня 2022, 15:46

Незалежна міжнародна комісія ООН у п’ятницю заявила, що знайшла докази скоєння воєнних злочинів після вторгнення Росії в Україну 7 місяців тому.

Команда експертів комісії у п’ятницю представила у рамках 51-ї сесії Ради ООН з прав людини висновки, зібрані після слідства у чотирьох українських областях, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні  - незалежний орган, уповноважений Радою з прав людини ООН розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації.

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Експерти комісії наразі зосередили свої дії у чотирьох звільнених від російських окупантів областях - Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській. 

Представляючи свої найширші висновки станом на сьогодні, вони цитували свідчення колишніх полонених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах та висловлювали серйозну стурбованість щодо страт у чотирьох областях.

"Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Наразі комісія розслідує такі випадки смерті в 16 містах і селищах", – сказав голова слідчої комісії Ерік Мосе Раді ООН з прав людини.

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Він зазначив, що його команда отримала та задокументувала "достовірні звинувачення щодо багатьох інших випадків страт". 

Під час 10-денної червневої поїздки в Україну його команда відвідала, зокрема, Бучу, а згодом ще 26 міст і селищ, а також могили та центри ув'язнення та тортур. Слідчі опитали понад 150 потерпілих і свідків та зустрілися з групами захисту інтересів і урядовцями, сказав Мосе.

"На підставі зібраних комісією доказів вона дійшла до висновку, що в Україні були скоєні воєнні злочини", – сказав він, утім, не уточнивши, яка сторона відповідальна за скоєне.

Мосе наголосив, що невстановлену кількість російських солдатів було виявлено в скоєнні злочинів сексуального або гендерного насильства, жертвами якого були люди віком від 4 до 82 років.

За його словами, команда також дослідила два випадки жорстокого поводження з російськими солдатами з боку українських військових.

Комісія планує поступово розширювати своє розслідування, охоплюючи твердження про фільтраційні табори для утримування або депортації людей, примусове переміщення людей і твердження про прискорене усиновлення дітей.

Звертаючись до учасників засідання, посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич наголосив на важливості притягнення до відповідальності РФ за її злочини проти українського народу, численні грубі порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, повідомила постійна місія України при ООН і інших міжнародних організаціях у Женеві.

Окремо він закликав до спільних дій із започаткування Спеціального міжнародного трибуналу з покарання за злочин агресії РФ проти України.

У березні Рада ООН з прав людини переважною більшістю голосів проголосувала за резолюцію, яка засуджує порушення прав людини під час воєнних дій Росії в Україні та створює комісію з їхнього розслідування.

У травні Рада проголосувала за початок розслідування імовірних порушень прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права російськими військами на звільнених  територіях України.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації.

Теми: ООНвійнаРосія
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