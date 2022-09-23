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Комиссия по расследованиям ООН подтвердила совершение РФ военных преступлений в Украине

Пятница, 23 сентября 2022, 15:46

Независимая международная комиссия ООН в пятницу заявила, что нашла доказательства совершения военных преступлений после вторжения России в Украину семь месяцев назад.

Команда экспертов комиссии в пятницу представила в рамках 51-й сессии Совета ООН по правам человека выводы, собранные после следствия в четырех украинских областях, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине - независимый орган, уполномоченный Советом по правам человека ООН расследовать все возможные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления, в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации.

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Эксперты комиссии сейчас сосредоточили свои действия в четырех освобожденных от российских оккупантов областях - Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской. 

Представляя свои самые широкие выводы на сегодня, они цитировали свидетельства бывших пленных об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании в российских следственных изоляторах и выражали серьезную обеспокоенность по поводу казней в четырех областях.

"Мы были поражены большим количеством казней в районах, которые мы посетили. Сейчас комиссия расследует такие случаи смерти в 16 городах и поселках", - сказал председатель следственной комиссии Эрик Мосе Совету ООН по правам человека.

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Он отметил, что его команда получила и задокументировала "достоверные обвинения по многим другим случаям казней". 

Во время 10-дневной июньской поездки в Украину его команда посетила, в частности, Бучу, а затем еще 26 городов и поселков, а также могилы и центры заключения и пыток. Следователи опросили более 150 потерпевших и свидетелей и встретились с группами защиты интересов и чиновниками, сказал Мосе.

"На основании собранных комиссией доказательств она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления", - сказал он, впрочем, не уточнив, какая сторона ответственна за содеянное.

Мосе подчеркнул, что неустановленное количество российских солдат было обнаружено в совершении преступлений сексуального или гендерного насилия, жертвами которого были люди в возрасте от 4 до 82 лет.

По его словам, команда также исследовала два случая жестокого обращения с российскими солдатами со стороны украинских военных.

Комиссия планирует постепенно расширять свое расследование, охватывая утверждения о фильтрационных лагерях для удержания или депортации людей, принудительное перемещение людей и утверждения об ускоренном усыновлении детей.

Обращаясь к участникам заседания, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич подчеркнул важность привлечения к ответственности РФ за ее преступления против украинского народа, многочисленные грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, сообщила постоянная миссия Украины при ООН и других международных организациях в Женеве.

Отдельно он призвал к совместным действиям по учреждению Специального международного трибунала по наказанию за преступление агрессии РФ против Украины.

В марте Совет ООН по правам человека подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, осуждающую нарушения прав человека во время военных действий России в Украине и создающую комиссию по их расследованию.

В мае Совет проголосовал за начало расследования возможных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.

Темы: ООНвойнаРосcия
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