МЗС Туреччини: рішення Путіна про мобілізацію не наближає закінчення війни

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу прокоментував оголошену президентом Росії Путіним часткову мобілізацію у країні.

Про це Чавушоглу заявив, відповідаючи на запитання журналістів у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда".

Чавушоглу сказа, що це рішення не наближає закінчення війни в Україні.

"Ми виступаємо за діалог та переговори за участю президентів двох країн. Негативний вплив війни між РФ та Україною відчувають усі та у всіх областях", - цитує главу МЗС Туреччини турецьке державне агентство Anadolu.

Він запевнив, що Туреччина й надалі докладатиме всіх зусиль для забезпечення справедливого та довгострокового миру між Москвою та Києвом.

Раніше міністерство закордонних справ Туреччини засудило наміри Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України, заявивши, що це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленню нестабільності.

Між тим, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після обміну полоненими між Україною та РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.