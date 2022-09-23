Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС Туреччини: рішення Путіна про мобілізацію не наближає закінчення війни

"Європейська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 16:52

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу прокоментував оголошену президентом Росії Путіним часткову мобілізацію у країні.

Про це Чавушоглу заявив, відповідаючи на запитання журналістів у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда".

Чавушоглу сказа, що це рішення не наближає закінчення війни в Україні.

Реклама:

"Ми виступаємо за діалог та переговори за участю президентів двох країн. Негативний вплив війни між РФ та Україною відчувають усі та у всіх областях", - цитує главу МЗС Туреччини турецьке державне агентство Anadolu.

Він запевнив, що Туреччина й надалі докладатиме всіх зусиль для забезпечення справедливого та довгострокового миру між Москвою та Києвом.

Раніше міністерство закордонних справ Туреччини засудило наміри Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України, заявивши, що це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленню нестабільності.

ВІДЕО ДНЯ

Між тим, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після обміну полоненими між Україною та РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

Теми: ТуреччинамобілізаціяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Туреччина
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав поновити "зернову угоду"
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: