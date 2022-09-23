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МИД Турции: решение Путина о мобилизации не приближает конец войны

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 16:52

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал объявленную президентом России Путиным частичную мобилизацию в стране.

Об этом Чавушоглу заявил, отвечая на вопрос журналистов в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда".

Чавушоглу сказал, что это решение не приближает окончание войны в Украине.

"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Негативное влияние войны между РФ и Украиной чувствуют все и во всех областях", - цитирует главу МИД Турции турецкое государственное агентство Anadolu.

Он заверил, что Турция и в дальнейшем будет прилагать все усилия для обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом.

Ранее министерство иностранных дел Турции осудило намерения России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины, заявив, что это усложнит дипломатический процесс и угрожает углублению нестабильности.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обмена пленными между Украиной и РФ, который прошел при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

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Темы: ТурциямобилизацияПутин
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