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Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги і Китаю за неоднозначну позицію

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 вересня 2022, 17:00
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський "приголомшений" відсутністю допомоги Україні з боку Ізраїлю і засуджує "неоднозначну" позицію Китаю.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю "Ouest-France"

Деталі: Президент заявив, що приголомшений відсутністю допомоги з боку Ізраїлю.

Пряма мова: "Я приголомшений. Я не розумію. Ізраїль не дав нам нічого, нуль... Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує свою зброю в інші країни".

Деталі: Зеленський додав, що можна спостерігати вплив Росії на Ізраїль. Водночас, він вважає Ізраїль незалежною державою. На думку президента, громадянське суспільство в Ізраїлі все ж підтримує Україну.

"Чому б не дати нам протиповітряну оборону?", - запитав він.

Зеленський також засудив "неоднозначну" позицію Китаю.

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"До масштабного вторгнення (Росії - ред.) між нашими країнами (Україною і Китаєм - ред.) існували канали зв'язку, у нас було багато економічного і торгового співробітництва... На даний момент у нас немає каналу зв'язку з Китаєм, і це ганьба. Я б хотів, щоб вони допомогли Україні", - сказав він, відзначивши "неоднозначну" позицію цієї країни.

Теми: ЗеленськийІзраїльКитай
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