Зеленский упрекнул Израиль за отсутствие помощи и Китай за неоднозначную позицию

Президент Владимир Зеленский "потрясен" отсутствием помощи Украине со стороны Израиля и осуждает "неоднозначную" позицию Китая.

Источник: Зеленский в интервью "Ouest-France"

Детали: Президент заявил, что потрясен отсутствием помощи со стороны Израиля.

Прямая речь: "Я потрясен. Я не понимаю. Израиль не дал нам ничего, ноль… Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое оружие в другие страны".

Детали: Зеленский добавил, что можно наблюдать влияние России на Израиль. В то же время, он считает Израиль независимым государством. По мнению президента, гражданское общество в Израиле все же поддерживает Украину.

"Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?", - спросил он.

Зеленский также осудил "неоднозначную" позицию Китая.

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"До масштабного вторжения (России – ред.) между нашими странами (Украиной и Китаем –ред.) существовали каналы связи, у нас было много экономического и торгового сотрудничества… На данный момент у нас нет канала связи с Китаем, и это позор. Я бы хотел, чтобы они помогли Украине", — сказал он, отметив "неоднозначную" позицию этой страны.