У Миколаєві та області комендантська година з 1 жовтня буде довшою

З 1 жовтня в Миколаївській області комендантська година стане на дві години довшою і триватиме з 22:00 до 06:00, також потрібно вимикати світло на цей відтинок часу.

Джерело: Миколаївська ОДА, міська рада Миколаєва і миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич

Дослівно: "З суботи, 1 жовтня, на території Миколаївської області запроваджується комендантська година та встановлюється спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення з 22:00 до 06:00".

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Деталі: Відповідні зміни затверджені розпорядженням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма від 23.09.2022 № 327-р.

Сєнкевич попросив роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графіки роботи своїх колективів.

Міська рада також закликала громадян дотримуватися правил комендантської години й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Цьому передувало: З 5 липня на території Миколаївської області комендантська година діяла з 23:00 до 05:00.