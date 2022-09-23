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В Николаеве и области комендантский час с 1 октября будет длиться дольше

Елена РощинаПятница, 23 сентября 2022, 17:50
Комендантский час в Николаевской области продлевается, фото ОВА

С 1 октября в Николаевской области комендантский час станет на два часа длиннее и будет длиться с 22:00 до 06:00, также нужно выключать свет на этот отрезок времени.

Источник: Николаевская ОГА, городской совет Николаева и николаевский городской глава Александр Сенкевич

Дословно: "С субботы, 1 октября, на территории Николаевской области вводится комендантский час и устанавливается специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения с 22:00 до 06:00".

Детали: Соответствующие изменения утверждены распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 23.09.2022 №327-р.

Сенкевич попросил работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить график работы своих коллективов.

Городской совет также призвал граждан соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Этому предшествовало: С 5 июля на территории Николаевской области комендантский час действовал с 23:00 до 05:00.

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Темы: комендантский часНиколаевНиколаевская областьвойна
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