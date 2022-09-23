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Оборудки з нерухомістю: меру Білої Церкви повідомлено про підозру

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 20:49
Оборудки з нерухомістю: меру Білої Церкви повідомлено про підозру
Фото: пресслужба САП

Міському голові одного з населених пунктів Київської області повідомлено про підозру у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Прокурором повідомлено про підозру у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді чинному міському голові одного з населених пунктів Київської області. Також САП та НАБУ повідомлено про підозру двом його спільникам".

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Деталі: За даними джерел УП в правоохоронних органах, мова йде про мера Білої Церкви Геннадія Дикого.

Мера підозрюють у купівлі нерухомості за завищеною вартістю. Встановлено, що у 2018 році співвласник недобудови запропонував меру придбати нерухомість для потреб міста за 24 млн грн.

Незважаючи на те, що ціна суттєво перевищувала реальну вартість, очільник міста погодився на пропозицію.

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Щоб приховати переплати, співвласник приміщення підробив звіт про оцінку майна. Мер міста у свою чергу забезпечив позитивне голосування депутатами міськради.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Теми: корупціяБіла ЦеркваАнтикорупційна прокуратура
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