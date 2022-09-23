Оборудки з нерухомістю: меру Білої Церкви повідомлено про підозру

Міському голові одного з населених пунктів Київської області повідомлено про підозру у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Прокурором повідомлено про підозру у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді чинному міському голові одного з населених пунктів Київської області. Також САП та НАБУ повідомлено про підозру двом його спільникам".

Деталі: За даними джерел УП в правоохоронних органах, мова йде про мера Білої Церкви Геннадія Дикого.

Мера підозрюють у купівлі нерухомості за завищеною вартістю. Встановлено, що у 2018 році співвласник недобудови запропонував меру придбати нерухомість для потреб міста за 24 млн грн.

Незважаючи на те, що ціна суттєво перевищувала реальну вартість, очільник міста погодився на пропозицію.

Щоб приховати переплати, співвласник приміщення підробив звіт про оцінку майна. Мер міста у свою чергу забезпечив позитивне голосування депутатами міськради.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.