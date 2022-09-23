Сделки с недвижимостью: мэру Белой Церкви сообщено о подозрении

Городскому председателю одного из населенных пунктов Киевской области сообщено о подозрении в нанесении более 8,7 млн гривень убытков территориальной общине.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Прокурором сообщено о подозрении в нанесении более 8,7 млн гривень убытков территориальной общине действующему городскому голове одного из населенных пунктов Киевской области. Также САП и НАБУ сообщено о подозрении двум его сообщникам".

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Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о мэре Белой Церкви Геннадии Диком.

Мэра подозревают в покупке недвижимости по завышенной стоимости. Установлено, что в 2018 году совладелец недостроя предложил мэру приобрести недвижимость для нужд города за 24 млн грн.

Несмотря на то, что цена существенно превышала реальную стоимость, глава города согласился на предложение.

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Чтобы скрыть переплаты, совладелец помещения подделал отчет об оценке имущества. Мэр города в свою очередь обеспечил позитивное голосование депутатами горсовета.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.