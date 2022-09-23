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Сделки с недвижимостью: мэру Белой Церкви сообщено о подозрении

Станислав ПогориловПятница, 23 сентября 2022, 20:49
Фото: пресс-служба САП

Городскому председателю одного из населенных пунктов Киевской области сообщено о подозрении в нанесении более 8,7 млн гривень убытков территориальной общине.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Прокурором сообщено о подозрении в нанесении более 8,7 млн гривень убытков территориальной общине действующему городскому голове одного из населенных пунктов Киевской области. Также САП и НАБУ сообщено о подозрении двум его сообщникам".

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о мэре Белой Церкви Геннадии Диком.

Мэра подозревают в покупке недвижимости по завышенной стоимости. Установлено, что в 2018 году совладелец недостроя предложил мэру приобрести недвижимость для нужд города за 24 млн грн.

Несмотря на то, что цена существенно превышала реальную стоимость, глава города согласился на предложение.

Чтобы скрыть переплаты, совладелец помещения подделал отчет об оценке имущества. Мэр города в свою очередь обеспечил позитивное голосование депутатами горсовета.

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В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Темы: коррупцияБелая ЦерковьАнтикоррупционная прокуратура
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