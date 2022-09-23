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Президент Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН

"Європейська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 20:59
Президент Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН
ШАРЛЬ МІШЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у п'ятницю, що слід призупинити членство Росії в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це він сказав, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда".

"Коли постійний член Ради Безпеки розпочинає неспровоковану і невиправдану війну, війну, яка засуджується Генеральною Асамблеєю, призупинення членства цього члена в Раді Безпеки, на мій погляд, має бути автоматичним", - сказав Мішель.

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"Використання права вето має бути винятком, але воно стало, як ми бачимо, правилом. Реформа необхідна і невідкладна", - наголосив він.

Як відомо, п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН - Китай, США, Франція, Британія і Росія - мають право вето на резолюції.

Рада Безпеки є найвпливовішим органом ООН, оскільки її резолюції є обов'язковими для виконання країнами-членами. Відповідно до Статуту ООН, Рада Безпеки несе "головну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки".

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський неодноразово вимагав позбавити Росію права вето, поки вона веде війну.

Як повідомлялося, Туреччина виступає за скасування права вето в системі Ради безпеки ООН. 

Президент США Джо Байден у своєму виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН у середу підтвердив, що підтримує розширення кількості постійних та непостійних членів Ради безпеки.

Теми: ООНЄСРосія
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