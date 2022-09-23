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Президент Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 20:59
ШАРЛЬ МИШЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил в пятницу, что следует приостановить членство России в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом он сказал, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда".

"Когда постоянный член Совета Безопасности начинает неспровоцированную и неоправданную войну, войну, которая осуждается Генеральной Ассамблеей, приостановление членства этого члена в Совете Безопасности, на мой взгляд, должно быть автоматическим", - сказал Мишель.

"Использование права вето должно быть исключением, но оно стало, как мы видим, правилом. Реформа необходима и неотложна", - подчеркнул он.

Как известно, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Китай, США, Франция, Великобритания и Россия - имеют право вето на резолюции.

Совет Безопасности является самым влиятельным органом ООН, поскольку его резолюции являются обязательными для выполнения странами-членами. Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности несет "главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно требовал лишить Россию права вето, пока она ведет войну.

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Как сообщалось, Турция выступает за отмену права вето в системе Совета безопасности ООН.

Президент США Джо Байден в своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду подтвердил, что поддерживает расширение количества постоянных и непостоянных членов Совета безопасности.

Темы: ООНЕСРосcия
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