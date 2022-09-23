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Глава МЗС Фінляндії проти надання притулку ухилянтам із Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 21:27
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що ухилення від мобілізації не є підставою для надання притулку громадянам Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Alfa TV.

Під час пресконференції в п’ятницю, присвяченої обмеженню на в’їзд до Фінляндії для росіян, Хаавісто спитали про можливість надання притулку громадянам РФ, що тікають від мобілізації.

"На мою думку, якщо ви не берете участі в мобілізації, ви не маєте права претендувати на прихисток", – сказав він.

Раніше прикордонна служба Фінляндії повідомляла, що поки дозволятиме громадянам Росії, які тікають від мобілізації, оголошеної Владіміром Путіним, перетинати кордон і подаватися на притулок.

Нагадаємо, ЛатвіяЕстонія, Польща і Чехія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації. А президент Литви Гітанас Науседа після оголошення часткової мобілізації в РФ закликав росіян "протистояти примусовій участі" у війні проти України.

Теми: ФінляндіяРосіявійнамобілізація
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