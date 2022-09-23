Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Финляндии против предоставления убежища уклонистам из России

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 21:27
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что уклонение от мобилизации не является основанием для предоставления убежища гражданам России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Alfa TV.

Во время пресс-конференции в пятницу, посвященной ограничению на въезд в Финляндию для россиян, Хаависто спросили о возможности предоставления убежища гражданам РФ, бегущим от мобилизации.

"По моему мнению, если вы не участвуете в мобилизации, вы не имеете права претендовать на убежище", - сказал он.

Ранее пограничная служба Финляндии сообщала, что пока будет позволять гражданам России, которые бегут от мобилизации, объявленной Владимиром Путиным, пересекать границу и подаваться на убежище.

Напомним, ЛатвияЭстонияПольша и Чехия уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим уклониться от мобилизации. А президент Литвы Гитанас Науседа после оглашения частичной мобилизации в РФ призвал россиян "противостоять принудительному участию" в войне против Украины.

Темы: ФинляндияРосcиявойнамобилизация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона – NYT

фотоСБУ установила личность командира россиян, который приказывал пытать украинцев в Херсоне

фотоОбстрел Запорожья: количество раненых возросло до 9, люди ночевали в автобусе

Различные условия мобилизации в регионах могут обострить социальное напряжение в России – ISW

Зеленский: "Я шокирован. Израиль нам ничего не дал"

Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников

Все новости...
Финляндия
Финляндия приняла решение о "существенных ограничениях" на въезд россиян
Финляндия пока будет пускать бегущих от мобилизации россиян
Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и основателя Yandex
Последние новости
12:25
фотоРоссияне обстреляли Марганец, несколько гражданских в больнице
12:17
Байден отобрал у Афганистана статус основного союзника за пределами НАТО
12:07
Тело военного с сине-желтым браслетом на руке передали для захоронения
11:59
Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона – NYT
11:42
"Зерновая инициатива": еще восемь судов отправятся с агропродукцией
11:27
Байден пригрозил РФ дополнительными наказаниями за псевдореферендумы
11:15
"Зализываем раны и в строй": парамедик Пташка опубликовала первое сообщение после плена
11:14
"Референдум": на Луганщине "голосуют" даже погибшие - ОВА
10:54
Европейская промышленность сворачивается из-за высоких цен на энергоносители
10:38
ЕС требует от ООН обнародовать отчет о повреждении инфраструктуры в Украине
Все новости...