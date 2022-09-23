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Глава МИД Финляндии против предоставления убежища уклонистам из России

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 21:27
Глава МИД Финляндии против предоставления убежища уклонистам из России
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что уклонение от мобилизации не является основанием для предоставления убежища гражданам России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Alfa TV.

Во время пресс-конференции в пятницу, посвященной ограничению на въезд в Финляндию для россиян, Хаависто спросили о возможности предоставления убежища гражданам РФ, бегущим от мобилизации.

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"По моему мнению, если вы не участвуете в мобилизации, вы не имеете права претендовать на убежище", - сказал он.

Ранее пограничная служба Финляндии сообщала, что пока будет позволять гражданам России, которые бегут от мобилизации, объявленной Владимиром Путиным, пересекать границу и подаваться на убежище.

Напомним, ЛатвияЭстонияПольша и Чехия уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим уклониться от мобилизации. А президент Литвы Гитанас Науседа после оглашения частичной мобилизации в РФ призвал россиян "противостоять принудительному участию" в войне против Украины.

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Темы: ФинляндияРосcиявойнамобилизация
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