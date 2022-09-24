Зеленський озвучив свою "формулу миру": у ній 5 пунктів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна на Генасамблеї ООН запропонувала свою "формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин", і запевнив, що світ це "точно почув".

Джерело: президент під час відеозвернення увечері 23 вересня

Пряма мова Зеленського: "Україна запропонувала на Генасамблеї формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин. І це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї – цілком позитивна.

Реклама:

Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе й реалістичне".

Деталі: За словами президента, у "формулі миру" 5 пунктів:

Перший – покарання агресора.

Другий – захист життя, тобто вся необхідна допомога Україні в обороні.

Третій – відновлення безпеки й територіальна цілісність.

Четвертий – гарантії безпеки.

Пʼятий – рішучість світової більшості досягати всього цього разом з Україною.

Зеленський додав, що Росія у свою чергу знову представила "недолугі виправдання, скарги та постійну брехливу пропаганду, від якої світ давно втомився, але російські представники досі її повторюють".

ВІДЕО ДНЯ

Президент подякував "усім лідерам держав, усім політикам, громадським діячам, культурним і бізнесовим лідерам", які висловили Україні свою підтримку на Генасамблеї та всіх заходах в Америці цього тижня.