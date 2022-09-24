Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський озвучив свою "формулу миру": у ній 5 пунктів

Ірина БалачукСубота, 24 вересня 2022, 00:12
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна на Генасамблеї ООН запропонувала свою "формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин", і запевнив, що світ це "точно почув".

Джерело: президент під час відеозвернення увечері 23 вересня  

Пряма мова Зеленського: "Україна запропонувала на Генасамблеї формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин. І це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї – цілком позитивна.

Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе й реалістичне".

Деталі: За словами президента, у "формулі миру" 5 пунктів:

  • Перший – покарання агресора.
  • Другий – захист життя, тобто вся необхідна допомога Україні в обороні.
  • Третій – відновлення безпеки й територіальна цілісність.
  • Четвертий – гарантії безпеки.
  • Пʼятий – рішучість світової більшості досягати всього цього разом з Україною.

Зеленський додав, що Росія у свою чергу знову представила "недолугі виправдання, скарги та постійну брехливу пропаганду, від якої світ давно втомився, але російські представники досі її повторюють".  

Президент подякував "усім лідерам держав, усім політикам, громадським діячам, культурним і бізнесовим лідерам", які висловили Україні свою підтримку на Генасамблеї та всіх заходах в Америці цього тижня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийвійнаООН
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни масово роздають повістки кримським татарам. Ті змушені їхати з Криму

відеоОзброєні окупанти ходять по квартирах на Запоріжжі, шукають людей на "референдум"

Путін особисто не дозволив військам відступити з Херсона – NYT

фотоСБУ встановила особу командира росіян, який наказував катувати українців у Херсоні

фотоОбстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 9, люди ночували в автобусі

Різні умови мобілізації в регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії – ISW

Усі новини...
Пєсков дивується "істеричній та емоційній" реакції росіян на мобілізацію
Окупанти відступають, ЗСУ нищать їхню техніку та зброю – ОК "Південь"
У Генштабі ЗСУ розповіли, куди Росія планує направити мобілізованих
Повітряні сили збили над морем багатоцільовий ударний іранський безпілотник
Останні новини
15:11
Тегеран відреагував на рішення Києва позбавити акредитації іранського посла
15:09
фото, відеоУ Росії поновилися антивоєнні протести, вже десятки затриманих
14:55
В патронатній службі "Азова" розповіли про стан звільнених захисників: критична анорексія
14:34
УЗ збільшує кількість потягів до деокупованої Балаклії
14:32
фото Вказівник одного з мікрорайонів Риги розмалювали в кольори російського прапора
14:27
фото На Харківщині спіймали зрадника: був керівником у псевдополіції в окупованому Ізюмі
14:11
Росіяни масово роздають повістки кримським татарам. Ті змушені їхати з Криму
14:06
Число росіян, які в’їхали до Фінляндії, за тиждень зросло на 88%
14:00
фото У Дніпрі і Покровську викрили інформаторів окупантів – СБУ
13:37
"Укренерго" отримало понад 4,4 мільярда за експорт електроенергії до ЄС
Усі новини...