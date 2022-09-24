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Зеленский озвучил свою "формулу мира": в ней 5 пунктов

Ирина БалачукСуббота, 24 сентября 2022, 00:12
Зеленский озвучил свою формулу мира: в ней 5 пунктов
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина на Генассамблее ООН предложила свою "формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений", и заверил, что мир это "точно услышал".

Источник: президент во время видеообращения вечером 23 сентября 

Прямая речь Зеленского: "Украина предложила на Генассамблее формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений. И это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление на Генассамблее – полностью положительная.

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Разные страны одинаково хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно восстановить мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логичное, справедливое и реалистичное".

Детали: По словам президента, в "формуле мира" 5 пунктов:

  • Первый – наказание агрессора.
  • Второй – защита жизни, то есть вся необходимая помощь Украине в обороне.
  • Третий – восстановление безопасности и территориальная целостность.
  • Четвертый – гарантии безопасности.
  • Пятый – решимость мирового большинства достигать всего этого вместе с Украиной.

Зеленский добавил, что Россия в свою очередь снова представила "нелепые оправдания, жалобы и постоянную лживую пропаганду, от которой мир давно устал, но российские представители до сих пор ее повторяют". 

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Президент поблагодарил "всех лидеров государств, всех политиков, общественных деятелей, культурных и бизнес-лидеров", которые выразили Украине свою поддержку на Генассамблее и всех мероприятиях в Америке на этой неделе.

Темы: ЗеленскийвойнаООНформула мира
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