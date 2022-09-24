Україні є що запропонувати для захисту людей від голоду – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна постійно збільшує експорт продовольства, допомагаючи Продовольчій програмі ООН у захисті людей від голоду.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "…взяв участь у спеціальному засіданні щодо продовольчої безпеки. Це одна з ключових тем цьогоріч в ООН – саме російська агресія зробила її настільки актуальною.

Світ шукає засоби для захисту людей від голоду та цінової кризи, і Україні є що запропонувати.

Ми постійно збільшуємо експорт продовольства, ми допомагаємо Продовольчій програмі ООН, відправляємо зерно як гуманітарну допомогу країнам, які цього потребують – Ефіопії, Сомалі.

І ніколи, ніколи Україна не провокувала жодних криз на продовольчому ринку. Світ усе це цінує.

Завдяки порядності України та конструктивному бажанню нашої держави допомагати іншим маємо непересічний результат: російська пропаганда втрачає вплив навіть там у світі, де нам іще тільки належить забезпечити міцні інформаційні позиції, зокрема в країнах Глобального півдня. Це Латинська Америка, Африка, Південна Азія".