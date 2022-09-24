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Украине есть что предложить для защиты людей от голода – Зеленский

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 сентября 2022, 00:20
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина постоянно увеличивает экспорт продовольствия, помогая Продовольственной программе ООН в защите людей от голода.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "...принял участие в специальном заседании по продовольственной безопасности. Это одна из ключевых тем в этом году в ООН – именно российская агрессия сделала ее столь актуальной.

Мир ищет средства для защиты людей от голода и ценового кризиса, и Украине есть что предложить.

Мы постоянно увеличиваем экспорт продовольствия, мы помогаем Продовольственной программе ООН, отправляем зерно в качестве гуманитарной помощи странам, которые в этом нуждаются – Эфиопии, Сомали.

И никогда, никогда Украина не провоцировала никаких кризисов на продовольственном рынке. Мир все это ценит.

Благодаря порядочности Украины и конструктивному желанию нашего государства помогать другим имеем незаурядный результат: российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где нам еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции, в частности в странах Глобального юга. Это Латинская Америка, Африка, Южная Азия".

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Темы: ЗеленскийООНпродуктыРосcия
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