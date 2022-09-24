США пригрозили Росії важкими і швидкими санкціями в разі анексії

Штати із союзниками і партнерами готові запровадити проти Росії "важкі економічні наслідки" в разі продовження сценарію щодо анексії окупованих територій України.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми готові покласти на Росію додаткові швидкі та важкі економічні наслідки – разом з нашими союзниками й партнерами – у відповідь на ці дії, якщо вони (росіяни – ред.) підуть далі щодо анексії".

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"Ми продовжимо твердо стояти з народом України та забезпечувати їх "історичними" обсягами оборонної допомоги, щоби допомоги їм захищати свою територію, допомогти їм захищати свою свободу".

Деталі: Жан-П’єр нагадала, що Сполучені Штати й інші країни-члени G7 у п’ятницю виступили зі спільною заявою, що ніколи не визнають претензій РФ на суверенні території України, а також не визнаватимуть будь-яких результатів фейкових референдумів.

За її словами, президент Байден під час виступу в ООН цього тижня назвав ці псевдореферендуми зухвалим порушенням міжнародного права, а також нехтуванням принципів суверенітету й територіальної цілісності, які лежать в основі Статуту ООН.

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Вона також прокоментувала ситуацію навколо кампанії мобілізації в Росії.

"Те, що ми бачимо в Росії, особливо в плані протестів, а також, як росіяни тікають зі своєї країни, означає, що ця війна є непопулярною в народі", – зауважила Карін Жан-П’єр.

Вона також підкреслила, що нинішні дії Путіна слід розглядати як демонстрацію слабкості, а не сильної позиції його режиму, і це підтверджує реакція людей.