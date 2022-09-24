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США пригрозили России тяжелыми и быстрыми санкциями в случае аннексии

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 сентября 2022, 00:58
США пригрозили России тяжелыми и быстрыми санкциями в случае аннексии
фото Getty Images

Штаты с союзниками и партнерами готовы ввести против России "тяжелые экономические последствия" в случае продолжения сценария по аннексии оккупированных территорий Украины.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы готовы возложить на Россию дополнительные быстрые и тяжелые экономические последствия - вместе с нашими союзниками и партнерами - в ответ на эти действия, если они (россияне - ред.) пойдут дальше по аннексии".

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"Мы продолжим твердо стоять с народом Украины и обеспечивать их "историческими" объемами оборонной помощи, чтобы помочь им защищать свою территорию, помочь им защищать свою свободу".

Детали: Жан-Пьер напомнила, что Соединенные Штаты и другие страны-члены G7 в пятницу выступили с совместным заявлением, что никогда не признают претензий РФ на суверенные территории Украины, а также не будут признавать любых результатов фейковых референдумов.

По ее словам, президент Байден во время выступления в ООН на этой неделе назвал эти псевдореферендумы дерзким нарушением международного права, а также пренебрежением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе Устава ООН.

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Она также прокомментировала ситуацию вокруг кампании мобилизации в России.

"То, что мы видим в России, особенно в плане протестов, а также, как россияне бегут из своей страны, означает, что эта война является непопулярной в народе", - отметила Карин Жан-Пьер.

Она также подчеркнула, что нынешние действия Путина следует рассматривать как демонстрацию слабости, а не сильной позиции его режима, и это подтверждает реакция людей.

Темы: СШАРосcияаннексиясанкции
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