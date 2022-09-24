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Ірландія розгляне можливість прийому росіян-ухилянтів, але пріоритет – за українцями

"Європейська правда"Субота, 24 вересня 2022, 03:42
Мартін, фото: twitter ЄП

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна розгляне можливість допуску на свою територію громадян Росії, які тікають від мобілізації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мартін сказав у коментарі виданню The Journal.

"Нам потрібно все це оцінити. Передусім ми приймаємо українські сім’ї, які тікають від війни. Для нас це було пріоритетом, як і ті, хто подає заяву на притулок у нормальному порядку, чия кількість цього року зросла. Це завдає значного тиску на країну", – сказав ірландський прем’єр.

Він водночас додав, що Ірландія "ніколи не відмовляла людям, які тікають через питання совісті або від переслідування", навівши як приклад прийом афганців після встановлення влади "Талібану" на їхній батьківщині.

Як відомо, Ірландія однією з перших відкрила кордони для українців після початку повномасштабного вторгнення Росії та скасувала візовий режим.

Також Мартін поставив під сумнів перебування Росії серед постійних членів Ради Безпеки ООН, зазначивши, що вона за допомогою вето "може вести несправедливу війну, що є кричущим порушенням основоположного Статуту ООН".

"Гадаю, в межах ООН це – дуже серйозне питання для всіх, і воно спонукає до прискорення реформ на найвищому рівні в Організації", – додав глава уряду Ірландії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, ЛатвіяЕстонія, Польща і Чехія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації.

Водночас Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".

Теми: ІрландіяРосіявійна
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