Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Ирландия рассмотрит возможность приема россиян-уклонистов, но приоритет - за украинцами

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 03:42
Мартин, фото: twitter ЕП

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, которые бегут от мобилизации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мартин сказал в комментарии изданию The Journal.

"Нам нужно все это оценить. Прежде всего мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Для нас это было приоритетом, как и те, кто подает заявление на убежище в нормальном порядке, чье количество в этом году возросло. Это оказывает значительное давление на страну", - сказал ирландский премьер.

Он в то же время добавил, что Ирландия "никогда не отказывала людям, которые бегут из-за вопросов совести или от преследования", приведя в пример прием афганцев после установления власти "Талибана" на их родине.

Как известно, Ирландия одна из первых открыла границы для украинцев после начала полномасштабного вторжения России  и отменила визовый режим.

Также Мартин поставил под сомнение пребывание России среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметив, что она с помощью вето "может вести несправедливую войну, что является вопиющим нарушением основополагающего Устава ООН".

"Думаю, в рамках ООН это - очень серьезный вопрос для всех, и он побуждает к ускорению реформ на самом высоком уровне в Организации", - добавил глава правительства Ирландии.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ЛатвияЭстонияПольша и Чехия уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим уклониться от мобилизации.

В то же время Германия хочет в течение следующих нескольких недель достичь общей линии на европейском уровне по работе с россиянами, которые отказываются от военной службы "по соображениям совести".

Темы: ИрландияРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украина ответила Ирану: Единственная "третья сторона" – это иранские беспилотники

Путин подписал закон о 10 годах за дезертирство и сдачу в плен

Российские наемники готовят провокации на белорусско-украинской границе – ССО

Тегеран отреагировал на решение Киева лишить аккредитации иранского посла

фото, видеоВ России возобновились антивоенные протесты, сотня задержанных

Россияне массово раздают повестки крымским татарам. Те вынуждены уезжать из Крыма

Все новости...
Ирландия
Ирландия возобновляет работу своего посольства в Киеве
Ирландия получила первую с начала войны партию украинского зерна
Ирландия приостановила безвиз для беженцев из 20 стран Европы, чтобы освободить место для украинцев
Последние новости
18:18
видеоВСУ уничтожили 4 вражеских самолета – сводка Генштаба
18:03
Украина - Армения - 5:0
18:02
Более 70% украинцев финансово пострадало из-за полномасштабной войны - опрос
17:47
Власти Чечни мобилизировали более 500 мужчин, подавших на загранпаспорт – росСМИ
17:29
Украина ответила Ирану: Единственная "третья сторона" – это иранские беспилотники
17:22
Маск собирается активировать Starlink для иранцев на фоне протестов в стране
17:13
В Нидерландах готовы принимать российских уклонистов
17:01
Путин подписал закон о 10 годах за дезертирство и сдачу в плен
16:36
фотоРука с сине-желтыми браслетами: Зеленский дал "Героя" замученному солдату и ряду других защитников
16:34
Украинская энергетика способна компенсировать ЕС 5-6 млрд кубометров российского газа
Все новости...