Ирландия рассмотрит возможность приема россиян-уклонистов, но приоритет - за украинцами

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, которые бегут от мобилизации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мартин сказал в комментарии изданию The Journal.

"Нам нужно все это оценить. Прежде всего мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Для нас это было приоритетом, как и те, кто подает заявление на убежище в нормальном порядке, чье количество в этом году возросло. Это оказывает значительное давление на страну", - сказал ирландский премьер.

Он в то же время добавил, что Ирландия "никогда не отказывала людям, которые бегут из-за вопросов совести или от преследования", приведя в пример прием афганцев после установления власти "Талибана" на их родине.

Как известно, Ирландия одна из первых открыла границы для украинцев после начала полномасштабного вторжения России и отменила визовый режим.

Также Мартин поставил под сомнение пребывание России среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметив, что она с помощью вето "может вести несправедливую войну, что является вопиющим нарушением основополагающего Устава ООН".

"Думаю, в рамках ООН это - очень серьезный вопрос для всех, и он побуждает к ускорению реформ на самом высоком уровне в Организации", - добавил глава правительства Ирландии.

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Напомним, Латвия, Эстония, Польша и Чехия уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим уклониться от мобилизации.

В то же время Германия хочет в течение следующих нескольких недель достичь общей линии на европейском уровне по работе с россиянами, которые отказываются от военной службы "по соображениям совести".