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Росіяни вдарили по прикордонних громадах Сумщини, 140 прильотів

Ольга Глущенко Субота, 24 вересня 2022, 02:45
Росіяни вдарили по прикордонних громадах Сумщини, 140 прильотів
наслідки обстрілів у Сумській області, фото: telegram Живицького

За минулий день на прикордонні громади Сумської області зафіксовано майже 140 прильотів з боку Росії.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: По околиці Краснопілля о 10 ранку бив із САУ − 4 прильоти. З 11 ранку по території громади здійснено мінометний обстріл − 28 прильотів, а за ним ще били з артилерії − 14 прильотів.

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Продовжився обстріл Краснопільської громади і після обіду: з 12 били з РСЗВ− 12 прильотів та артобстріл із САУ – ще 11.

По Білопільській громаді бив теж із 10 години: із САУ − 7 прильотів, а також мінометний обстріл − 8 прильотів. Близько опівдня мінометний обстріл громади продовжився − 10 прильотів.

А близько 13.00 на територію громади з БПЛА ворог скинув 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ-17).

ВІДЕО ДНЯ

У Середино-Будській громаді з 13:30 по околиці Середина-Буди росіяни били з САУ (9 прильотів), мінометів (3 прильоти), кулеметів (5 кулеметних черг).

У результаті було пошкоджено лінію електропередач. Близько 3000 абонентів не мають електропостачання, роботи ведуться.

По Юнаківській громаді після 14 години був обстріл із САУ − 30 прильотів.

Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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