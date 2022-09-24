Росіяни вдарили по прикордонних громадах Сумщини, 140 прильотів

За минулий день на прикордонні громади Сумської області зафіксовано майже 140 прильотів з боку Росії.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: По околиці Краснопілля о 10 ранку бив із САУ − 4 прильоти. З 11 ранку по території громади здійснено мінометний обстріл − 28 прильотів, а за ним ще били з артилерії − 14 прильотів.

Продовжився обстріл Краснопільської громади і після обіду: з 12 били з РСЗВ− 12 прильотів та артобстріл із САУ – ще 11.

По Білопільській громаді бив теж із 10 години: із САУ − 7 прильотів, а також мінометний обстріл − 8 прильотів. Близько опівдня мінометний обстріл громади продовжився − 10 прильотів.

А близько 13.00 на територію громади з БПЛА ворог скинув 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ-17).

У Середино-Будській громаді з 13:30 по околиці Середина-Буди росіяни били з САУ (9 прильотів), мінометів (3 прильоти), кулеметів (5 кулеметних черг).

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У результаті було пошкоджено лінію електропередач. Близько 3000 абонентів не мають електропостачання, роботи ведуться.

По Юнаківській громаді після 14 години був обстріл із САУ − 30 прильотів.