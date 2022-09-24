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Россияне ударили по пограничным общинам Сумщины, 140 прилетов

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 сентября 2022, 02:45
Россияне ударили по пограничным общинам Сумщины, 140 прилетов
последствия обстрелов в Сумской области, фото: telegram Живицкого

За прошедший день на пограничные общины Сумской области зафиксировано почти 140 прилетов со стороны России.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: По окраине Краснополья в 10 утра бил из САУ – 4 прилета. С 11 утра по территории громады осуществлен минометный обстрел – 28 прилетов, а за ним еще били из артиллерии – 14 прилетов.

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Продолжился обстрел Краснопольской громады и после обеда: с 12 били из РСЗО- 12 прилетов и артобстрел из САУ – еще 11.

По Белопольской общине бил тоже с 10 часов: с САУ – 7 прилетов, а также минометный обстрел – 8 прилетов. Около полудня минометный обстрел громады продолжился – 10 прилетов.

А около 13.00 на территорию громады с БПЛА враг сбросил 1 взрывное устройство (типа ВОГ-17).

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В Середино-Будской громаде с 13:30 по окраине Середина-Буды россияне били из САУ (9 прилетов), минометов (3 прилета), пулеметов (5 пулеметных очередей).

В результате была повреждена линия электропередач. Около 3000 абонентов не имеют электроснабжения, работы ведутся.

По Юнаковской громаде после 14 часов был обстрел из САУ – 30 прилетов.

Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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