Росіяни поцілили у житловий будинок у Запоріжжі, є загиблий і 7 постраждалих

Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого ушкоджено житловий будинок, є загиблий і постраждалі.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух

Пряма мова: "Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ушкоджено житловий будинок. Є постраждалі.

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На місці вже працюють відповідні служби".

Оновлено: голова Запорізької ОВА зазначив, що одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку.

"На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу", – ідеться в повідомленні Старуха.