Россияне попали в жилой дом в Запорожье, есть погибший и 7 пострадавших
Суббота, 24 сентября 2022, 05:55
Россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего поврежден жилой дом, есть погибший и пострадавшие.
Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, глава Запорожской военной администрации Александр Старух
Прямая речь: "В результате вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом. Есть пострадавшие.
На месте уже работают соответствующие службы".
Обновлено: председатель Запорожской ОГА отметил, что одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.
"К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении Старуха.
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