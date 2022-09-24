Россияне попали в жилой дом в Запорожье, есть погибший и 7 пострадавших

Россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего поврежден жилой дом, есть погибший и пострадавшие.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, глава Запорожской военной администрации Александр Старух

Прямая речь: "В результате вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом. Есть пострадавшие.

На месте уже работают соответствующие службы".

Обновлено: председатель Запорожской ОГА отметил, что одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.

"К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении Старуха.