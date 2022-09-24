У Франції розслідують сім справ про злочини, скоєні щодо французів в Україні

Національна антитерористична прокуратура Франції (PNAT) вже розслідує сім справ стосовно злочинів, скоєних проти французів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю AFP розповів глава відомства Жан-Франсуа Рікар.

"Ми налаштовані вкрай рішуче. Ми не відкриваємо розслідування для проформи, просто щоб оголосити про це. Ми відкриваємо розслідування, щоб зрештою встановити відповідальних і щоб відбулися суди – у Франції чи деінде", – наголосив Рікар.

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За його словами, PNAT наразі веде сім розслідувань у зв’язку зі скоєними в Україні злочинами. Вони стосуються зокрема загибелі франко-ірландського журналіста П’єра Закревські у Горенці під Києвом, та журналіста каналу BFMTV Фредеріка Леклерка Імхоффа.

Для проведення слідчих дій очільник антитерористичної прокуратури Франції разом із групою експертів відвідав протягом 12-16 вересня Київщину. За словами Рікара, "співпраця з українськими суддями й правоохоронцями була тотальною".

Під час перебування в Україні французькі слідчі вивчали речові докази й фіксували їх у цифровому форматі, а також збирали покази свідків. Очільник PNAT відзначив роботу українських правоохоронців і додав, що співпраці з російською стороною "у планах немає".

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна оголосила, що її країна відправить до України місію підтримки для слідчих, які розслідують скоєні в Ізюмі Харківської області воєнні злочини.

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