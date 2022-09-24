Во Франции расследуют семь дел о преступлениях, совершенных в отношении французов в Украине

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) уже расследует семь дел в отношении преступлений, совершенных против французов во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью AFP рассказал глава ведомства Жан-Франсуа Рикар.

"Мы настроены крайне решительно. Мы не открываем расследование для проформы, просто чтобы объявить об этом. Мы открываем расследование, чтобы в конце концов установить ответственных и чтобы состоялись суды - во Франции или где-то еще", - подчеркнул Рикар.

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По его словам, PNAT сейчас ведет семь расследований в связи с совершенными в Украине преступлениями. Они касаются в частности гибели франко-ирландского журналиста Пьера Закревски в Горенке под Киевом, и журналиста канала BFMTV Фредерика Леклерка Имхоффа.

Для проведения следственных действий глава антитеррористической прокуратуры Франции вместе с группой экспертов посетил в течение 12-16 сентября Киевскую область. По словам Рикара, "сотрудничество с украинскими судьями и правоохранителями было тотальным".

Во время пребывания в Украине французские следователи изучали вещественные доказательства и фиксировали их в цифровом формате, а также собирали показания свидетелей. Глава PNAT отметил работу украинских правоохранителей и добавил, что сотрудничества с российской стороной "в планах нет".

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Накануне министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила, что ее страна отправит в Украину миссию поддержки для следователей, расследующих совершенные в Изюме Харьковской области военные преступления.

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