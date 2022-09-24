Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Франции расследуют семь дел о преступлениях, совершенных в отношении французов в Украине

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 05:20
Во Франции расследуют семь дел о преступлениях, совершенных в отношении французов в Украине
Рикар, фото: EPA

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) уже расследует семь дел в отношении преступлений, совершенных против французов во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью AFP рассказал глава ведомства Жан-Франсуа Рикар.

"Мы настроены крайне решительно. Мы не открываем расследование для проформы, просто чтобы объявить об этом. Мы открываем расследование, чтобы в конце концов установить ответственных и чтобы состоялись суды - во Франции или где-то еще", - подчеркнул Рикар.

Реклама:

По его словам, PNAT сейчас ведет семь расследований в связи с совершенными в Украине преступлениями. Они касаются в частности гибели франко-ирландского журналиста Пьера Закревски в Горенке под Киевом, и журналиста канала BFMTV Фредерика Леклерка Имхоффа.

Для проведения следственных действий глава антитеррористической прокуратуры Франции вместе с группой экспертов посетил в течение 12-16 сентября Киевскую область. По словам Рикара, "сотрудничество с украинскими судьями и правоохранителями было тотальным".

Во время пребывания в Украине французские следователи изучали вещественные доказательства и фиксировали их в цифровом формате, а также собирали показания свидетелей. Глава PNAT отметил работу украинских правоохранителей и добавил, что сотрудничества с российской стороной "в планах нет".

ВИДЕО ДНЯ

Накануне министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила, что ее страна отправит в Украину миссию поддержки для следователей, расследующих совершенные в Изюме Харьковской области военные преступления.

Читайте также: 12 друзей против России: как универсальная юрисдикция позволяет другим странам наказывать за преступления в Украине.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Последние новости
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
Все новости...
Реклама: