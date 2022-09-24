Блінкен попередив Китай про "наслідки" у разі допомоги Росії

Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ваном І застеріг КНР від підтримки Росії як країни-агресора у війні проти України.

Джерело: Держдеп

Дослівно: "Він (Блінкен – ред.) підтвердив, що Сполучені Штати засуджують війну Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви до суверенної держави".

Реклама:

Деталі: Крім того, держсекретар підкреслив, що "Сполучені Штати залишаються відкритими до співпраці з КНР там, де наші інтереси перетинаються".