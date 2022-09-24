Блінкен попередив Китай про "наслідки" у разі допомоги Росії
Субота, 24 вересня 2022, 06:14
Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ваном І застеріг КНР від підтримки Росії як країни-агресора у війні проти України.
Джерело: Держдеп
Дослівно: "Він (Блінкен – ред.) підтвердив, що Сполучені Штати засуджують війну Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви до суверенної держави".
Деталі: Крім того, держсекретар підкреслив, що "Сполучені Штати залишаються відкритими до співпраці з КНР там, де наші інтереси перетинаються".
ВІДЕО ДНЯ