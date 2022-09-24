Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Блинкен предупредил Китай о "последствиях" в случае помощи России

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 сентября 2022, 06:14
Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И предостерег КНР от поддержки России как страны-агрессора в войне против Украины.

Источник: Госдеп

Дословно: "Он (Блинкен – ред.) подтвердил, что Соединенные Штаты осуждают войну России против Украины и отметил последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство".

Детали: Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что "Соединенные Штаты остаются открытыми к сотрудничеству с КНР там, где наши интересы пересекаются".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАКитайРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

РФ планирует "присоединить" оккупированные территории 30 сентября – росСМИ

В Кремле думают ввести военное положение и запретить выезд мужчин – СМИ

фото, видео, обновленоПротесты против мобилизации в РФ: сотни задержанных, силовики бьют людей

Иран обещает пропорциональный ответ на решение Киева лишить посла аккредитации

Путин не блефует, ЕС должен всерьез отнестись к его ядерным угрозам - Боррель

Украина - Армения - 5:0

Все новости...
США
США пригрозили России тяжелыми и быстрыми санкциями в случае аннексии
Американский производитель алюминиевых банок Ball продал бизнес в РФ за $530 миллионов
Дуда - России: В США также есть кнопки, запускающие ядерные ракеты
Последние новости
20:42
Российские губернаторы критикуют мобилизацию за излишнюю массовость
20:38
РФ планирует "присоединить" оккупированные территории 30 сентября – росСМИ
19:58
В Кремле думают ввести военное положение и запретить выезд мужчин – СМИ
19:57
В одной из деревень России мобилизовали всех мужчин – СМИ
19:44
В Конгрессе США призывают Байдена инициировать исключение РФ из Совбеза ООН
19:08
фото, видео, обновленоПротесты против мобилизации в РФ: сотни задержанных, силовики бьют людей
19:07
Иран обещает пропорциональный ответ на решение Киева лишить посла аккредитации
19:05
МИД Польши: Германия делает все, чтобы помогать Украине как можно меньше и как можно позже
19:03
Путин не блефует, ЕС должен всерьез отнестись к его ядерным угрозам - Боррель
18:49
Разрушенные мосты: на реке Ирпень построят еще один переезд
Все новости...