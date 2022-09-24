Блинкен предупредил Китай о "последствиях" в случае помощи России

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И предостерег КНР от поддержки России как страны-агрессора в войне против Украины.

Источник: Госдеп

Дословно: "Он (Блинкен – ред.) подтвердил, что Соединенные Штаты осуждают войну России против Украины и отметил последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство".

Детали: Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что "Соединенные Штаты остаются открытыми к сотрудничеству с КНР там, где наши интересы пересекаются".