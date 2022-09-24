Різні умови мобілізації в регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, як виконується наказ про мобілізацію в Росії, а також дійшли висновку, що різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в РФ.

Джерело: ISW

Деталі: Російська мобілізаційна система намагається впоратися із завданням, поставленим президентом Росії Володимиром Путіним, і, швидше за все, не зможе створити мобілізовані резервні сили навіть такої низької якості, яка передбачалася планами Путіна, якщо Кремль не зможе швидко виправити фундаментальні і системні проблеми.

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В інституті зазначають, що проблеми і помилки в перші дні проведення широкомасштабної та складної часткової мобілізації під час невдалої війни не є несподіваними, хоча вони свідчать про те, що російська військова мобілізаційна інфраструктура була підготовлена до великої війни не краще, ніж і російські збройні сили.

Тим не менш, на думку військових аналітиків, цілком можливо, що Міністерство оборони Росії вирішить деякі з найгірших проблем і налагодить мобілізаційні зусилля.

В ISW зазначають, що розбіжності з указом про мобілізацію та заявами Путіна і Шойгу щодо категорій чоловіків, які звільняються від мобілізації, також викликають гнів і недовіру до російських суб'єктів федерації та самого Кремля.

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На думку експертів, різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії, яка вже зросла через сприйняття нерівності при створенні добровольчих батальйонів.

Зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Чеченська Республіка не буде проводити мобілізацію, оскільки республіка вже перевиконала "план" призову на 254 відсотки.

Ключові висновки аналітиків ISW: