Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Различные условия мобилизации в регионах могут обострить социальное напряжение в России – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 сентября 2022, 07:03
Различные условия мобилизации в регионах могут обострить социальное напряжение в России – ISW
фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали, как выполняется приказ о мобилизации в России, а также пришли к выводу, что разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в РФ.

Источник: ISW

Детали: Российская мобилизационная система пытается справиться с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже такого низкого качества, которое предполагалось планами Путина, если Кремль не сможет быстро исправить фундаментальные и системные проблемы.

Реклама:

В институте отмечают, что проблемы и ошибки в первые дни проведения широкомасштабной и сложной частичной мобилизации во время неудачной войны не являются неожиданными, хотя они свидетельствуют о том, что российская военная мобилизационная инфраструктура была подготовлена к большой войне не лучше, чем и российские вооруженные силы.

Тем не менее, по мнению военных аналитиков, вполне возможно, что Министерство обороны России решит некоторые из худших проблем и наладит мобилизационные усилия.

В ISW отмечают, что разногласия с указом о мобилизации и заявлениями Путина и Шойгу относительно категорий мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому Кремлю.

ВИДЕО ДНЯ

По мнению экспертов, различные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, которое уже выросло из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов.

В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика не будет проводить мобилизацию, поскольку республика уже перевыполнила "план" призыва на 254 процента.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российская частичная мобилизация уже в первые дни столкнулась с серьезными и системными проблемами, вызывающими недовольство населения и создающими условия для формирования мобилизационного резерва, неспособного выполнить задачи, поставленные перед ним президентом России Владимиром Путиным.
  • Протесты, нападения на призывные пункты и акты вандализма произошли по всей России в первые 48 часов после объявления частичной мобилизации.
  • Украинские войска продолжили продвижение на север и северо-запад от Лимана.
  • Украинские силы продолжали свою кампанию по перехвату в Херсонской области и сохраняли оперативную тишину в отношении продвижения украинских войск на линии соприкосновения.
  • Российские войска продолжали безуспешные штурмы вблизи Бахмута и к северо-западу от Донецка.
  • Украинские силы сбили беспилотник иранского производства Mohajer-6, вероятно, вблизи Одессы.
  • Российские оккупационные власти начали период голосования на своих фейковых референдумах об аннексии 23 сентября с откровенным принуждением и фальсификацией данных о явке избирателей.
  • Российские оккупационные власти оставались в состоянии повышенной готовности для предотвращения нападений на членов избирательных комиссий, избирательные участки и правительственные объекты.

Темы: Росcиямобилизациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Силы ПВО сбили ракету над Запорожьем - ОВА
Оккупанты потеряли самолет и вертолет за сутки
Британская разведка оценила влияние ударов РФ по Карачуновской и Печенежской дамбам
На Харьковщине двое грибников подорвались на минах – ОВА
Последние новости
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
Все новости...
Реклама: