Различные условия мобилизации в регионах могут обострить социальное напряжение в России – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали, как выполняется приказ о мобилизации в России, а также пришли к выводу, что разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в РФ.
Источник: ISW
Детали: Российская мобилизационная система пытается справиться с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже такого низкого качества, которое предполагалось планами Путина, если Кремль не сможет быстро исправить фундаментальные и системные проблемы.
В институте отмечают, что проблемы и ошибки в первые дни проведения широкомасштабной и сложной частичной мобилизации во время неудачной войны не являются неожиданными, хотя они свидетельствуют о том, что российская военная мобилизационная инфраструктура была подготовлена к большой войне не лучше, чем и российские вооруженные силы.
Тем не менее, по мнению военных аналитиков, вполне возможно, что Министерство обороны России решит некоторые из худших проблем и наладит мобилизационные усилия.
В ISW отмечают, что разногласия с указом о мобилизации и заявлениями Путина и Шойгу относительно категорий мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому Кремлю.
По мнению экспертов, различные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, которое уже выросло из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов.
В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика не будет проводить мобилизацию, поскольку республика уже перевыполнила "план" призыва на 254 процента.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Российская частичная мобилизация уже в первые дни столкнулась с серьезными и системными проблемами, вызывающими недовольство населения и создающими условия для формирования мобилизационного резерва, неспособного выполнить задачи, поставленные перед ним президентом России Владимиром Путиным.
- Протесты, нападения на призывные пункты и акты вандализма произошли по всей России в первые 48 часов после объявления частичной мобилизации.
- Украинские войска продолжили продвижение на север и северо-запад от Лимана.
- Украинские силы продолжали свою кампанию по перехвату в Херсонской области и сохраняли оперативную тишину в отношении продвижения украинских войск на линии соприкосновения.
- Российские войска продолжали безуспешные штурмы вблизи Бахмута и к северо-западу от Донецка.
- Украинские силы сбили беспилотник иранского производства Mohajer-6, вероятно, вблизи Одессы.
- Российские оккупационные власти начали период голосования на своих фейковых референдумах об аннексии 23 сентября с откровенным принуждением и фальсификацией данных о явке избирателей.
- Российские оккупационные власти оставались в состоянии повышенной готовности для предотвращения нападений на членов избирательных комиссий, избирательные участки и правительственные объекты.