На Запоріжжі та Херсонщині окупанти роздають повістки – штаб
Субота, 24 вересня 2022, 07:41
На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку з російськими паспортами загарбники вручають повістки про мобілізацію.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію".
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