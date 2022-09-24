Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На Запоріжжі та Херсонщині окупанти роздають повістки – штаб

Ольга Глущенко Субота, 24 вересня 2022, 07:41
фото ілюстративне, тасс

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку з російськими паспортами загарбники вручають повістки про мобілізацію.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьЗапорізька областьокупаціямобілізація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

РФ планує "приєднати" окуповані території 30 вересня – росЗМІ

У Кремлі думають ввести воєнний стан і заборонити виїзд чоловіків – ЗМІ

фото, відео, оновленоПротести проти мобілізації в РФ: сотні затриманих, силовики б'ють людей

Іран обіцяє пропорційну відповідь на рішення Києва позбавити посла акредитації

Путін не блефує, ЄС має всерйоз поставитися до його ядерних погроз – Боррель

Україна – Вірменія – 5:0

Усі новини...
Харківська область
На Харківщині виявили 18 катівень, відомі особи понад тисячі російських військових злочинців – поліція
У Козачій Лопані на Харківщині знайшли катівню та братську могилу – Нацполіція
На Харківщині схопили віцемера Вовчанська: здавала окупантам патріотів та військових
Останні новини
22:23
В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух – мер
22:16
В уряді назвали країни, чиї спостерігачі приїхали на фейкові референдуми
22:11
Зеленський дав три обіцянки російським військовим, які здадуться в полон
22:04
Інколи їла лише два яблука в день: історія медикині, яка повернулася з полону на 9-му місяці вагітності
21:29
ATACMS і удвічі більше HIMARS: в ОП очікують відповіді світу на мобілізацію в РФ
20:42
Російські губернатори критикують мобілізацію через зайву масовість
20:38
РФ планує "приєднати" окуповані території 30 вересня – росЗМІ
19:58
У Кремлі думають ввести воєнний стан і заборонити виїзд чоловіків – ЗМІ
19:57
В одному з сіл Росії мобілізували всіх чоловіків – ЗМІ
19:44
У Конгресі США закликають Байдена ініціювати виключення РФ з Радбезу ООН
Усі новини...