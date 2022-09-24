На Запоріжжі та Херсонщині окупанти роздають повістки – штаб

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку з російськими паспортами загарбники вручають повістки про мобілізацію.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію".