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На Запорожье и Херсонщине оккупанты раздают повестки – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 сентября 2022, 07:41
фото иллюстративное, тасс

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей мужчинам призывного возраста с российскими паспортами захватчики вручают повестки о мобилизации.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта Российской Федерации, оккупационные власти начали вручение повесток о мобилизации".

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Темы: Харьковская областьЗапорожская областьоккупациямобилизация
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