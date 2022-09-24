На Запорожье и Херсонщине оккупанты раздают повестки – штаб
Суббота, 24 сентября 2022, 07:41
На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей мужчинам призывного возраста с российскими паспортами захватчики вручают повестки о мобилизации.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта Российской Федерации, оккупационные власти начали вручение повесток о мобилизации".
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