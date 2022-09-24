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Глава МЗС Литви проти надання притулку ухилянтам: Росіяни мають воювати проти Путіна

"Європейська правда"Субота, 24 вересня 2022, 08:46

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс називає втечею від відповідальності виїзд з Росії чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна" - написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, литовська прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявила, що Литва та інші країни не зобов'язані рятувати громадян Росії від мобілізації, і було б недоцільно приймати з гуманітарних міркувань росіян, які нещодавно підтримували війну.

Нагадаємо, ЛатвіяЕстонія, Польща і Чехія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації.

Водночас Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".

Теми: ЛитваРосіявійна
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