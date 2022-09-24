Глава МИД Литвы против предоставления убежища уклонистам: Россияне должны воевать против Путина

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис называет бегством от ответственности выезд из России мужчин, которые пытаются избежать мобилизации.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и воевать. Против Путина", - написал Ландсбергис.

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Напомним, литовская премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва и другие страны не обязаны спасать граждан России от мобилизации, и было бы нецелесообразно принимать по гуманитарным соображениям россиян, которые недавно поддерживали войну.

Напомним, Латвия, Эстония, Польша и Чехия уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим уклониться от мобилизации.

В то же время Германия хочет в течение следующих нескольких недель достичь общей линии на европейском уровне по работе с россиянами, которые отказываются от военной службы "по соображениям совести".