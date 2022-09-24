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Окупанти втратили літак та гелікоптер за добу

Роман ПетренкоСубота, 24 вересня 2022, 09:33
фото ілюстративне, повітряні сили

Російські окупаційні війська втратили по одному літаку, гелікоптеру та РСЗВ на війні протягом доби 23 вересня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали

  • особового складу ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2262 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1361 (+6) од,
  • РСЗВ – 327 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 170 (+0) од,
  • літаків – 255 (+1) од,
  • гелікоптерів – 220 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 240 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 126 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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