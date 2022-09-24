Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты потеряли самолет и вертолет за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 09:33
Оккупанты потеряли самолет и вертолет за сутки
фото иллюстративное, воздушные силы

Российские оккупационные войска потеряли по одному самолету, вертолету и РСЗО на войне в течение суток 23 сентября.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.09 ориентировочно составили

Реклама:
  • личного состава - около 56300 (+240) человек ликвидировано,
  • танков - 2262 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 4807 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 1361 (+6) ед,
  • РСЗО - 327 (+1) ед,
  • средства ПВО - 170 (+0) ед,
  • самолетов - 255 (+1) ед,
  • вертолетов - 220 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 956 (+6),
  • крылатые ракеты - 240 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22) ед,
  • специальная техника - 126 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
Защитники уничтожили еще 610 оккупантов и 13 танков врага
За сутки произошло более 40 боевых столкновений – сводка
Последние новости
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
Все новости...
Реклама: