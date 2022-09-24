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Оккупанты потеряли самолет и вертолет за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 09:33
фото иллюстративное, воздушные силы

Российские оккупационные войска потеряли по одному самолету, вертолету и РСЗО на войне в течение суток 23 сентября.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.09 ориентировочно составили

  • личного состава - около 56300 (+240) человек ликвидировано,
  • танков - 2262 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 4807 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 1361 (+6) ед,
  • РСЗО - 327 (+1) ед,
  • средства ПВО - 170 (+0) ед,
  • самолетов - 255 (+1) ед,
  • вертолетов - 220 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 956 (+6),
  • крылатые ракеты - 240 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22) ед,
  • специальная техника - 126 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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