Оккупанты потеряли самолет и вертолет за сутки
Суббота, 24 сентября 2022, 09:33
Российские оккупационные войска потеряли по одному самолету, вертолету и РСЗО на войне в течение суток 23 сентября.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.09 ориентировочно составили
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- личного состава - около 56300 (+240) человек ликвидировано,
- танков - 2262 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 4807 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 1361 (+6) ед,
- РСЗО - 327 (+1) ед,
- средства ПВО - 170 (+0) ед,
- самолетов - 255 (+1) ед,
- вертолетов - 220 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 956 (+6),
- крылатые ракеты - 240 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22) ед,
- специальная техника - 126 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.