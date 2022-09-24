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СБУ встановила особу командира росіян, який наказував катувати українців у Херсоні

Роман ПетренкоСубота, 24 вересня 2022, 10:22
СБУ встановила особу командира росіян, який наказував катувати українців у Херсоні
сбу

Служба безпеки встановила особу посадовця Росгвардії, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.

Джерело: СБУ

Деталі: Йдеться про заступника начальника управління Росгвардії у Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка із позивним "Альфа".

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За даними СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні.

За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ.

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Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці.

Теми: ХерсонокупаціяРосіяполонені
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