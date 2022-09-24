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СБУ установила личность командира россиян, который приказывал пытать украинцев в Херсоне

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 10:22
СБУ установила личность командира россиян, который приказывал пытать украинцев в Херсоне
сбу

Служба безопасности установила личность чиновника Росгвардии, который отдал приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне.

Источник: СБУ

Детали: Речь идет о заместителе начальника управления Росгвардии в Ростовской области полковнике полиции Александре Науменко с позывным "Альфа".

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По данным СБУ, с марта Науменко руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.

По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их жилища и завладение имуществом.

Установлено, что он лично участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству.

Темы: ХерсоноккупацияРосcияпленные
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