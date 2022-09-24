Байден пригрозив РФ додатковими покараннями за псевдореферендуми

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендуми на окупованих територіях України і пригрозив Росії серйозними економічними витратами.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією - фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй" - наголосив президент США.

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"Ми будемо працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб накласти на Росію додаткові швидкі і серйозні економічні витрати" - додав він.

Байден запевнив, що Сполучені Штати стоять разом з нашими партнерами по всьому світу у відкиданні будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія.

"Ми будемо продовжувати підтримувати український народ і надавати йому допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти йому захистити себе, коли він мужньо протистоїть російському вторгненню" - йдеться у заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Північноатлантична рада випустила заяву з засудженням планів проведення "референдумів" на окупованих територіях України і обіцянкою продовжувати надавати підтримку Києву.