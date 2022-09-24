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Байден пригрозил РФ дополнительными наказаниями за псевдореферендумы

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 11:27

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают результаты псевдореферендума на оккупированных территориях Украины и пригрозил России серьезными экономическими издержками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию чем-то другим, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией - фальшивым поводом для попытки аннексировать части Украины силой, что является грубым нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнул президент США.

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"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы наложить на Россию дополнительные быстрые и серьезные экономические расходы", - добавил он.

Байден заверил, что Соединенные Штаты стоят вместе с нашими партнерами по всему миру в отвержении любых сфабрикованных результатов, которые объявит Россия.

"Мы будем продолжать поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в сфере безопасности, чтобы помочь ему защитить себя, когда он мужественно противостоит российскому вторжению", - говорится в заявлении.

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Напомним, Североатлантический совет выпустил заявление с осуждением планов проведения "референдумов" на оккупированных территориях Украины и обещанием продолжать оказывать поддержку Киеву.

Темы: БайденРосcиясанкцииоккупация
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