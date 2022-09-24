У Міноборони РФ перестановки: заступником міністра став "маріупольський м'ясник" Мізінцев

Генерала-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, призначили на посаду заступника міністра оборони Росії, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно Міноборони РФ: "На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерала-полковника Михайла Мізінцева".

Деталі: Генерала армії Дмитра Булгакова звільнили з посади заступника міністра оборони РФ у зв'язку з переходом на іншу роботу.

На яку саме посаду переходить Булгаков, у Міноборони РФ не уточнили.

Для довідки. Мізінцев раніше обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною Російської Федерації.

Мізінцев керував операцією в Сирії, а пізніше бомбардуваннями Маріуполя.

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Британські та європейські ЗМІ називали Мізінцева "маріупольським м'ясником" і звинувачували його в жорстокості щодо мирного населення під час облоги Маріуполя.

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