Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

У Міноборони РФ перестановки: заступником міністра став "маріупольський м'ясник" Мізінцев

Ірина БалачукСубота, 24 вересня 2022, 13:25
Михайло Мізінцев. Фото wikipedia.org

Генерала-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, призначили на посаду заступника міністра оборони Росії, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно Міноборони РФ: "На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерала-полковника Михайла Мізінцева".

Деталі: Генерала армії Дмитра Булгакова звільнили з посади заступника міністра оборони РФ у зв'язку з переходом на іншу роботу.

На яку саме посаду переходить Булгаков, у Міноборони РФ не уточнили.

Для довідки. Мізінцев раніше обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною Російської Федерації.

Мізінцев керував операцією в Сирії, а пізніше бомбардуваннями Маріуполя.

ВІДЕО ДНЯ

Британські та європейські ЗМІ називали Мізінцева "маріупольським м'ясником" і звинувачували його в жорстокості щодо мирного населення під час облоги Маріуполя.

Читайте також: Репортаж із судів над путінською бандою. Засновано на реальних подіях

Теми: РосіявійнаМіноборони
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ОновленоВорог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через "референдуми"

Зеленський дав три обіцянки російським військовим, які здадуться в полон

РФ планує "приєднати" окуповані території 30 вересня – росЗМІ

фото, відео, оновленоПротести проти мобілізації в РФ: сотні затриманих, силовики б'ють людей

Іран обіцяє пропорційну відповідь на рішення Києва позбавити посла акредитації

Усі новини...
Росія
Естонія долучилася до позову України проти РФ щодо геноциду
Озброєні окупанти ходять по квартирах на Запоріжжі, шукають людей на "референдум"
Глава Якутії вимагає повернути додому тих, кого мобілізували "помилково"
Останні новини
02:52
ЗСУ уразили розташування росгвардії в Херсоні – оперативне командування
02:26
5 мін і 11 прильотів – в ОВА повідомили про ворожі обстріли Сумщини
01:33
Повітряники розповіли, як збивають запущені Росією іранські безпілотники
00:48
ОновленоВорог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю
23:31
Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через "референдуми"
23:24
Ядерна доктрина РФ поширюватиметься і на "нові" території – Лавров
23:03
У МЗС РФ заявили, що домовлятися з ними Україні буде важче
22:51
У Кремлі подумують про мобілізацію жителів Абхазії та Південної Осетії – ЗМІ
22:23
доповненоВ окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух – мер
22:16
В уряді назвали країни, чиї спостерігачі приїхали на фейкові референдуми
Усі новини...